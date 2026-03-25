ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನು ಇದಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 25, 2026 at 6:09 PM IST
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಾರಿ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾವನೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸದಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೈವದತ್ತ ವರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದು ಹೀಗೆ ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಪಂಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. NIH ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NIH ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸೂಚಕವಾದ HbA1c ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಹೊರತಾಗಿ, ನಡಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ದಿನದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ & ಶಕ್ತಿ: 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದು ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 500 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಡೆ ಮಾಡದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
