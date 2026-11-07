ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಟಾಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕಳಪೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 8:15 PM IST
ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯುವ ಸಮಯವೆಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ದೀಪಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದವರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಗೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು, ಭಾರ ಲೋಹಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳ (PM2.5 ಮತ್ತು PM10) ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಎಂಓಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಬಾರದು. ಕಳಪೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ, ಅನಿಲಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊಗೆ: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಧೂಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಡುವುದು, ಇತರ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಟಾಕಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. PM2.5 ಕಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಆಳದವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲವು. ಪಟಾಕಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: 2024ರಲ್ಲಿ 'ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಜಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್' ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. 2021ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, PM2.5 ಮಟ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್ಗೆ 113.83 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ (ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್ಗೆ 60 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು) ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಲೋಹಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯವು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು, 'ಉಸಿರಾಟದ ವಲಯ'ದಲ್ಲಿ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪಟಾಕಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲುವ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ 'ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಕರು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಡುವುದು, ಆಟವಾಡುವುದರಂತಹ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ.
ಪೋಷಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?: ಹೊಗೆ, ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹದಗೆಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನುವಿಕೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು
- ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
- ಸ್ರವಿಸುವ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಗು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
- ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಉಬ್ಬಸ, ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ, ಯಾತನೆಯ ಭಾವನೆ
- ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ, ಆಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಲೆನೋವು, ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ: ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಶುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್, ಮರುಕಳಿಸುವ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಸವನ್ನು ಸುಡುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಟಾಕಿ ಹೊಗೆಯು ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ, ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಓಡುವುದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಪಟಾಕಿಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಹೊಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಹಚ್ಚಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ: ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 'HEPA ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್' (ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರ) ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಕ್ಕಳ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು 'ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ' ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ: ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ರಿಲೀವರ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಡಿ: ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಧೂಪ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ: ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ಮಗುವನ್ನು ಹೊಗೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉರಿ ಅಥವಾ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸದ್ದು ಬರುವುದು, ಆಸ್ತಮಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮಗುವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ತಿನ್ನಲು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವು ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಳಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಸಂತೋಷ, ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಪಟಾಕಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಸುತ್ಕರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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