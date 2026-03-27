ಕೋವಿಡ್​-19 ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಸೋಂಕಿತರ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಏನಿದು 'ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್'? ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್' ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 27, 2026 at 8:05 PM IST

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ (ಕ್ಷಯ) ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ 'ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯು ಟಿಬಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 1,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು COVID-19 ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 18 & 19ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೋಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್? ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್?: ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಹೊಸ ರೋಗವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಟಿಬಿ (ಕ್ಷಯರೋಗ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಬಿಯು ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಗಂಭೀರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟಿಬಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಅವರ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಟಿಬಿ ಹರಡಬಹುದು.

ಟಿಬಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಕ್ಷಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ತ ಟಿಬಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಬಿ, ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟಿಬಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆ ನೋವು, ರಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಕಫದೊಂದಿಗೆ ಕೆಮ್ಮುವುದು, ಜ್ವರ, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು).

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ?: ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಬಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ COVID-19 ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಟಿಬಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 1,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬಹು ಔಷಧ ನಿರೋಧಕ ಟಿಬಿ (MDR-TB) ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ರೋಗದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026ರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ 'ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ಷಯರೋಗ (TB) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 2020ರಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು) ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕುಸಿತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ?: ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟಿಬಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಿಳಂಬವಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಅಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಟಿಬಿ (ಕ್ಷಯ)ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಎಚ್ಐವಿ/ ಏಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಟಿಬಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಟಿಬಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಧಿತ ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಸೇರಿವೆ. ಸೋಂಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ (ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ), ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಕಫವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಬರಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

