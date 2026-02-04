ETV Bharat / health

ಈ ಸರಳ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹುದೂರ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತ ಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.

FOODS THAT PROTECT AGAINST CANCER WAYS TO PREVENT CANCER WORLD CANCER DAY 2026 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 4, 2026 at 9:10 PM IST

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಇದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು (Getty Images)

ತಂಬಾಕು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ: ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು, ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಗರ್ಭಕಂಠ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ನೀವು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಒಲವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು, ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬಾರದು.

ಮೀನು (Getty Images)

ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಬಯಸಿದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಸ್ತನ, ಕೊಲೊನ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀಜಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಬದಲಿಗೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ & ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಗಳು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಯಕೃತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲವೇ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ಹುರುಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ (Getty Images)

ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸನ್​ಗ್ಲಾಸ್​ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಅಂಚುಳ್ಳ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಮೋಡ ಕವಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ 30 SPF ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೇ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.

ಮದ್ಯಪಾನ (Getty Images)

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

  1. ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಕಾಂಡೋಮ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, HIV ಇಲ್ಲವೇ HPVನಂತಹ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. HIV ಅಥವಾ AIDS ಇರುವ ಜನರು ಗುದ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. HPV ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಗುದದ್ವಾರ, ಶಿಶ್ನ, ಗಂಟಲು, ಯೋನಿ ಹಾಗೂ ಯೋನಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ HIV ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ C ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ: ಚರ್ಮ, ಕೊಲೊನ್, ಗರ್ಭಕಂಠ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

FOODS THAT PROTECT AGAINST CANCER
WAYS TO PREVENT CANCER
WORLD CANCER DAY 2026
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಟಿಪ್ಸ್
TIPS TO PREVENT CANCER

