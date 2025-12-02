ETV Bharat / health

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ದೂರ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಉಪಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ದೂರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 2, 2025 at 5:36 PM IST

3 Min Read
ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ದಿನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಚಯಾಪಚಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಐದು ಅಗತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ದೂರ ಮಾಡುವ ಬೆಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:

ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು, ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಅಸಹಜ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉಪಹಾರ ಉತ್ತಮ: ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಧೂಮಪಾನ (Getty Images)

ನಾರಿನಂಶವುಳ್ಳ ಉಪಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನಗತ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗಿಂತ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಸಮತೋಲಿತ ಶಕ್ತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್ (Getty Images)

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದರಿಂದ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಮೆಲಟೋನಿನ್​ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದು ಡಿಎನ್ಎ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರದ ಸಮಯ, ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಜೀವಕೋಶ ದುರಸ್ತಿಯ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ನೀರು, ಹರ್ಬಲ್ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಜಲಸಂಚಯನ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ: ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಪಾಸಣೆ, ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಐದು ಬೆಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

