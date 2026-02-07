ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯ!
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ವ್ಯಸನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 1:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ (ಎಫ್ & ಒ) ಒಂದು ವ್ಯಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ (ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (SHUT) ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೋರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
'ಸರಾಸರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು SHUT ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವೈದ್ಯರು ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ತನಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಳವಾದ ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ವರ್ತನೆಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರಚೋದಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ₹50 ರಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಹಿವಾಟುದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ನಂತರ ಯುವಕರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಹಿನ್ ಕಾಂತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ, 13.6 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 20-35 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಿರುವ ಆದಾಯ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆ, ತ್ವರಿತ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಯುವಜನರಿಗೆ ಷೇರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಘು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರಾ-ಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ರಘು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 25 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವರು ಪದವಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರು. ಭಾರೀ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅನುಸರಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನ ತಜ್ಞರು.
ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನವರೆಗೆ: ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯಸನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಾಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇಡಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಂಬಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಾ. ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅನೇಕರು ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗಿಗಳ ಪಾತ್ರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ?: SHUT ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ವರ್ಧನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಪುನರ್ ರಚನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ, ದೋಷಯುಕ್ತ ಆಲೋಚನಾ ಮಾದರಿಗಳು, ನಿರಾಕರಣೆ ಹಾಗೂ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚೇತರಿಕೆ, ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ & ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅನುಸರಣೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನುಸರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರವೂ, ನಾವು ಮಾಸಿಕ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ಚಟಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
