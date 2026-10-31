ತಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ 'ರೋಸೇಶಿಯಾ' ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ಏನಿದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ 'ರೋಸೇಶಿಯಾ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರೋಸೇಶಿಯಾ' ಎಂದರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆಗಿಂತ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : October 31, 2026 at 4:55 PM IST
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣಂ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಅಲಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸಹಜ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ದೋಷರಹಿತ ಮುಖ ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಖದ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಸೇಶಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾರವೆಂಬುದರು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಸೇಶಿಯಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಇವೆರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ರೋಸೇಶಿಯಾ ಎಂದರೇನು?: ರೋಸೇಶಿಯಾ ಎಂಬುದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉರಿಯೂತದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗು, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು, ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತಹ ಅನುಭವವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಚರ್ಮವು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಮೊಡವೆ & ರೊಸಾಸಿಯಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?:
ಮೊಡವೆಗಳು: ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಟ್ಹೆಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೀವು ತುಂಬಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಬಳಿಸಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ರೊಸಾಸಿಯಾ: ರೊಸಾಸಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವರಲ್ಲಿ ವಾಸೋಡಿಲೇಷನ್, ತೀವ್ರ ಉರಿಯೂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಟ್ಹೆಡ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖದ ಕೆಂಪು, ಗೋಚರಿಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಸುಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊಡವೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರೊಸಾಸಿಯ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರೊಸಾಸಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ರೊಸಾಸಿಯಾಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನ, ಶವರ್ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮುಖದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಖದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡೈರಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೊಸೇಸಿಯಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?: ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆಫ್ತಾಲ್ಮಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಆಕ್ಯುಲರ್ ರೊಸೇಸಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ, ತುರಿಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮರಳು, ಕಣಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸಂವೇದನೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಊತ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜಿನುಗುವುದು. ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನೆ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೊಸೇಸಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ರೊಸೇಸಿಯಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧ ಮುಕ್ತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಚರ್ಮವು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ SPF ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
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