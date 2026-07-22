ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್: ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ, ಕಾರಣಗಳೇನು & ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಕೂಡ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Published : July 22, 2026 at 12:51 PM IST
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು 2021ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಕಾಡಿದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಹಾಗೂ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಹೋರಾಟವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು.
ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕನ್ನು (UTI) ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರವಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ನೋವು, ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ತಡವಾಗಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಜನರು ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಸರಳ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
- ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದು, ಧೂಮಪಾನ: ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏಕೈಕ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಪದರವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಬಣ್ಣ, ರಬ್ಬರ್, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು: ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮೂತ್ರದ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಕಿರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಈ ರೋಗ ಬರುವುದರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು: ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಗೋಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು (ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ನಂತಹವು) ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಭರಿತ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಸರಳ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪಿ (ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ) ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಗದ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಟ ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ಭಯಪಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/bladder-cancer
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8402079/
- https://www.cancer.gov/types/bladder/research
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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