1,400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು, 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವು: ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ WHO
ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 1,400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ ತಳಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ WHO ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 1:09 PM IST
ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಎಬೋಲಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (INSP) ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 15ರಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ 1,406 ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 438 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 31ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಇಟುರಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 83 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ನೆರೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಅನ್ವಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕಾಏಕಿ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ನ 'ಬಂಡಿಬುಗ್ಯೊ' ತಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ತಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದಿತ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಮೃತಪ್ಪಟಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಇಟುರಿಯ ನಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಕಿಸಂಗಾನಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ರೋಗ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅನ್ವಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ WHO: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ತಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅನ್ವಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವೈರಸ್ನ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು (RNA) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ನ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅನ್ವಿಕ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (DNA, RNA) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ, ಅಥವಾ ಗಂಟಲು, ಮೂಗಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಿಂದ DNA ಇಲ್ಲವೇ RNA ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯರೋಗ (TB), ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ವೈರಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು WHO ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ಸಹಾಯಕ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಯುಕಿಕೊ ನಕಟಾನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶವು ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 'ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ'ಯ ಮೂಲಕ, WHO ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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