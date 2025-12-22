ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು 'ಸ್ಪೈನ್ ರೋಬೋಟ್' ರೆಡಿ: ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪೈನ್ ರೋಬೋಟ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಪೈನ್ ರೋಬೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 22, 2025 at 6:40 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): "ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು KIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಿಎಂಡಿ ಡಾ.ಬೊಲ್ಲಿನೇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆ: KIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮಾನಸ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಡ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಪೈನ್ ರೋಬೋಟ್ ಕೊಂಡಾಪುರದ KIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ವಿಧಾನವು ಶೇ.99.9ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಳವಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ ಹಾನಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
KIMS ಸನ್ಶೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ MD, ಮುಖ್ಯ ಜಂಟಿ ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಗುರವ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊಣಕಾಲಿನ ಬದಲಿ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. KIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಬೋಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.
KIMS ಕೊಂಡಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಕೆ.ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಗಮನದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ರೋಬೋಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. KIMS ಕೊಂಡಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು KIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬಿ.ವಿ.ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕೊಥಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಜಿತ್ ಬಸು ಅವರು, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ KIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
