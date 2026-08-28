ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಚ್ಸಿಯುನ ಕೋಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್
ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಚ್ಸಿಯುನ ಕೋಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿತ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 2:54 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಎಚ್ಸಿಯು) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಚ್ಸಿಯುನ ASPIRE-BioNESTನ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭರವಸೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್: ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ (ಐಪಿಎಫ್) ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮೆಟಾ ಈ ರೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು 100,000 ಜನರಿಗೆ 5.8 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಐಪಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ₹53,460 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಔಷಧದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹32,400.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ: ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಹವು ದಪ್ಪ, ಜಿಗುಟಾದ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,560 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ₹1.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕೋಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಲಭ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಐಪಿಎಫ್ ರೋಗಿಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಔಷಧವು 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಲಜಿ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀದೇವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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