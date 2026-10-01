ನೂತನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು: ಸಂಶೋಧನೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಾಗುವ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 4:32 PM IST
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಾಗುವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸರಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ, ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 'ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್' ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಮಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು) ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಗಾಂಶ ಬಯಾಪ್ಸಿ (ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುವ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ' ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ರೋಗವು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ತ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಟೊರೊಂಟೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಕ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 'ಒಂಟಾರಿಯೊ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 491 ಮಂದಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು. ಈ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ 'ಮೀಥೈಲೇಷನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ & ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ:
ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: 'ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಐದ ರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತಹ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಎನ್ಎಯ 'ವರ್ಧಕ' ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು 1.5 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದ ನಿಖರತೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು: ಸೆಲ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಣ್ವಿಕ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಫಿಲಿಪ್ ಅವಡಲ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಥಾಪಿತ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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