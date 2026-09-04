ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ನಂತರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ 271 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ: ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತೇ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂದಿ ಕಿಡ್ನಿವನ್ನು ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರೋಗಿಯು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕುಳಿದನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 4, 2026 at 7:28 PM IST
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾನವ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಸ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಯಾಮ್ನ ವೈದ್ಯರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರೋಗಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಿವಾಸಿ ಟಿಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್.
ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ 66 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಂದಿಯ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ದಾಖಲೆಯ 271 ದಿನಗಳವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಈ ಕಿಡ್ನಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.
ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕುಳಿದ ಮಾನವನಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀನ್ ಸಂಪಾದಿತ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಟಿಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮೂಡಿತು. ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕುರಿತು ವರದಿ, ಜೀವಂತ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಸಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ 69 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡು: ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾನವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಎಫ್ಡಿಎ 'ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರವೇಶ ತನಿಖಾ ಹೊಸ ಔಷಧ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಯುಕಾಟನ್ ಚಿಕಣಿ ಹಂದಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯುಕಾಟನ್ ಚಿಕಣಿ ಹಂದಿಯಿಂದ ಜೀನ್-ಸಂಪಾದಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಟಿಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾನವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವೈರಲ್ ಪ್ರಸರಣ, ಅಂಗ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಂದಿ 69 ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ (271 ದಿನಗಳು), ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಕೆಲಸಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕ್ರಮವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಊತದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಮಾಸ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಯಾಮ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮಾನವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಂತರ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೃತ ದಾನಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾನವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೇನು?:
- ದಾಖಲೆಯ ಅವಧಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ: 271 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಹಂದಿ ಅಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕುಳಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
- ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಂವೇದನೆಯಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯು ನಂತರ ಮಾನವ ದಾನಿ ಅಂಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಢೀಕರಣ: ಹಂದಿ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ರೆಟ್ರೊವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಪ್ರಸರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಂದಿ ಅಂಗಗಳು ಏಕೆ?: ಇದು ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ನ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಂದಿ ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹಂದಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾನವ ಅಂಗಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಸಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಅಂಗಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ದಾನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಠಿಣ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಕಾರ್ಯವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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