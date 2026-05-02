ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ : ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ.ಮುನೀರ್ ಮನದ ಮಾತು
ಕೇರಳದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಕೆ. ಸಸೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 2, 2026 at 8:54 PM IST
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೇರಳದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಕವಿ ಡಾ. ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ತಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಗ್ಗದೇ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಮೈರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಅವರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಮೊದಲು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ, ಸಿ.ಎಚ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಯಾ, ಅವರ ತಾಯಿ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಶೈಲಿ: 'ಮಧುಮೇಹವು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಲಯಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಆ ಲಯಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ನಿರಂತರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೇ ಯೋಜಿಸಿದರೂ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಜಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅನಿಯಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನದಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ದೇಹವು ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಯದ ನಷ್ಟವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು. ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಹೇಳುವ ಕಟು ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, 'ಮಧುಮೇಹ ಒಮ್ಮೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನರರೋಗದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮಧುಮೇಹ ನರರೋಗ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ನರರೋಗದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, 'ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನೋವು ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.'
ಇಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂದೇಶವು ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಿದೆ. ದೇಹವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು (ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ) ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದರೆ, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂ.ಕೆ. ಮುನೀರ್.
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾದಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಗನೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಅಡಚಣೆಯಂತೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜನರು ಮೊದಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಖಂಡನಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಸಮತೋಲನದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯವು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸದೀಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ, ಜೀವನವು ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಆಗಮನವು ಅವರ ಏಕೈಕ ನಿರಂತರ ನೋವು ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
