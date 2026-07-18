ಬೇಳೆ Vs ಮೊಟ್ಟೆ: ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : July 18, 2026 at 1:04 PM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೋಗಕಾರಕ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ? ಯಾವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜೀರ್ಣಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ?: ಬೇಯಿಸಿದ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆ (ಸರಿಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ) ಸರಾಸರಿ 8 ರಿಂದ 12 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ (ಹೆಸರು, ತೊಗರಿ, ಮಸೂರ್, ಉದ್ದು, ಕಡಲೆ ಇತರ ಬೇಳೆಗಳು) ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಬೇಳೆ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ (ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ) ಸರಾಸರಿ 6 ರಿಂದ 7ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಲೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ.
- ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್.
ಬೇಳೆ Vs ಮೊಟ್ಟೆ: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಫೈಬರ್, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಬೇಳೆಕಾಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ (ರಾಜ್ಮಾ), ಕಡಲೆ, ಸೋಯಾ ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ತೆರಳುವವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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