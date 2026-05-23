ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ.57ರಷ್ಟು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ: ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : May 23, 2026 at 5:12 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನನಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಮೀರಬಾರದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS-5) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 42% ಮೀರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು (ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್) ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'SRM ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ (MCH) ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಡಿಸ್ಕವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 'ಜನನ ವಿಧಾನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತನೆ' (ATBMS) ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತರಣಾ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (PHC) ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 553 ತಾಯಂದಿರ ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿನಿಂದ (ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಆರು ವಾರದೊಳಗಿನವರು) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
553 ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 37.6% ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 74.4% ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 57.1% ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.92.7ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆರಿಗೆ, ನೆರವಿನ ಹೆರಿಗೆ (ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ) ಮತ್ತು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ತೊಡಕುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣವು ಶೇ.60.7ರಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಶೇ.44.9 ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಶೇ.42.4 ರಷ್ಟು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನ ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಶುಭ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ: ರಾಜ್ಯ ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸವದ ನಂತರದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಎನ್ಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
