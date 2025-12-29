2025ರ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 29, 2025 at 7:04 PM IST
ರೋಗಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ವೈರಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಬಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಯೋಲಂಪಿ ವಾಕ್ಸಿನ್: ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಬಯೋವೆಟ್', ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ (LSD) ತಡೆಗಟ್ಟಲು 'ಬಯೋಲಂಪಿ ವಾಕ್ಸಿನ್' ಎಂಬ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವ 'ದಿವಾ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 'ಬಯೋಲಂಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಸಿಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲಸಿಕೆ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಲೋಚಿತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ಜೈಡಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು 'ವ್ಯಾಕ್ಸಿಫ್ಲು-4' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕ್ವಾಡ್ರಿವೇಲೆಂಟ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. WHO ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಲಸಿಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ A ಮತ್ತು B ಯ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಲ್ಚೋಲ್ ಲಸಿಕೆ: ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲರಾ ಲಸಿಕೆ 'ಹಿಲ್ಚೋಲ್' ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾಲರಾ ತಳಿಗಳಾದ ಒಗಾವಾ ಮತ್ತು ಇನಾವಾ ಸೆರೋಟೈಪ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲರಾ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 'ಹಿಲ್ಚೋಲ್' ಮೌಖಿಕ ಕಾಲರಾ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಲಸಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಬಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊಸ ಲಸಿಕೆ: ಐಐಟಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಐಎಲ್ಎಸ್) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಹೆಚ್ಎಸ್ಪಿ 16.3 ಡಿಸಿ 4' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟಿಬಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಿಸಿಜಿ ಲಸಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟಿಬಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 'ಹೆಚ್ಎಸ್ಪಿ 16.3 ಡಿಸಿ 4' ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಲಸಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಟಿಬಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ (ಎಸ್ಡಿಜಿ) ಕಡೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
