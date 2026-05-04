ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 4, 2026 at 1:58 PM IST
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಳಿಕ ತಾವಾಗಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಗಳು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯವೇನು? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಬಹುದು.
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ದಣಿದಂತಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಡುಕ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದಣಿವಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಹೈಪೋಥಾಲಾಮಿಕ್-ಪಿಟ್ಯುಟರಿ-ಅಡ್ರಿನಲ್ ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಖನಿಜವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಡುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
- ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ನೋವು: ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಡುಕ: ಸ್ನಾಯುಗಳು ದಣಿದಂತಾಗುವುದು, ನಡುಕ ಕಂಡುಬರುವುದು.
- ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆತಂಕ: ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಇಲ್ಲವೇ ವೇಗವಾದ ಬಡಿತ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದಣಿವಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂಳೆಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು: ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ವಾಕರಿಕೆ: ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ATP) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಖನಿಜದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
