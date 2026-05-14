ಪ್ರತಿ 100 ಜನರಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ - 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣ: NSO ಸಮೀಕ್ಷೆ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗದ ಅಪಾಯ - ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ - 45 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಭೀತಿ - ದೇಶಾದ್ಯಂತ 139,732 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ NSO ಸಮೀಕ್ಷೆ
Published : May 14, 2026 at 11:41 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಜನರಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಸ್ಒ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಲವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಚೇರಿ -NSO ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
NSO ವರದಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಸತ್ಯಗಳಿವು: ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 71ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಬದಲಾಗಿ ತೈವಾನ್ (1 ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ (2 ನೇ ಸ್ಥಾನ) ವಿಶ್ವದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 71 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಚೇರಿ (NSO) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ.
ಜನವರಿ 2025 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NSO ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು 79,296 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು 63,436 ನಗರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 139,732 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 79,296 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 63,436 ನಗರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹಿಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ NSO ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳ, ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ, ಚಯಾಪಚಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
- 0 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- 5 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದವು.
- 15 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದ್ರೋಗದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಯುವಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- 30 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾರ್ಯ, ನರಮಂಡಲ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 45 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- 60 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ - ಸರಿಸುಮಾರು 43 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
- 1995 - 96 ರ NSO ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.5 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.4 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
- 2004 ರ NSO ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.8 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9.9 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.
- 2014 ರ NSO ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.9 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.1 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2025 NSO ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 12.2 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.9 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 13.1 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚಿನ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 16.6 ರಷ್ಟು ಜನರು ಹಿಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕೇವಲ ಶೇ. 13.4 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
0 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.1 ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಶೇ. 10.6 ರಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
15–29, 30–44 ಮತ್ತು 45–59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 14.4 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೇ. 11.8 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪುರುಷರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. 11.1 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 13.4 ರಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
60 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇ. 45.4 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇ. 42.5 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು NSO ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 44 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲಾತಿ:
- NSO ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ 100 ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 2.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 2.8 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
- ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
- 0–4 ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- 5 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅನುಪಾತವು ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ?
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಹೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.8 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ 96.2 ರಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 95.6 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 97.8 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಆರೈಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 92 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 64.6 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶೇ. 57.9 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 39.2 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಶೇ. 32.2 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ: 2025 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ಸುಮಾರು ರೂ. 6,631 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಶೇ. 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚವು ರೂ. 1,100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 34,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚವು ರೂ. 11,285 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೊರರೋಗಿಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಷ್ಟು?: 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ NSO ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊರರೋಗಿ (OP) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿ (OP) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 289 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರರೋಗಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ವೆಚ್ಚವು ಸರಾಸರಿ 861 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೊರರೋಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ವೆಚ್ಚವು 400 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.
