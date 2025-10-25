ETV Bharat / entertainment

ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಅ.31ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗಂಟೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಬುಕಿಂಗ್‌; ಪ್ರೀ Bookingನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾದ ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 31ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ZUBEEN GARG FILM ROI ROI BINALE
ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್​ರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಅ.31ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ (Film Poster)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಸ್ಸಾಮ್​​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 31 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬುಕ್‌ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 7,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿವೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ.

BookMyShow ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೈಮ್ - ಟೈಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ.

ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಚಾರವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿವೆ. ಸಿನೆಪೊಲಿಸ್ 19 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು, ಪಿವಿಆರ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಐನಾಕ್ಸ್ ತಲಾ 16 ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ 12 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ 11 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬಹುದಾದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜುಬೀನ್ ಈಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೊಯಿ ರೊಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುವಾಹಟಿಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೊಂದರ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಕಾರ, "ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಚಳವಳಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

