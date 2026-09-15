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ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಅಪ್ಪು ವಾಸವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್​

ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ "ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. "ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಪವರ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್" ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

Yuva Rajkumar's new movie title reveal Event
ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 10:30 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 10:53 AM IST

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'ಎಕ್ಕ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ? ನಟಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೀಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ವಾಸವಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Yuva Rajkumar's new movie title reveal Event
ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)

ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲಾಂಚ್​​ ಮಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಂಗಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹಲವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ "ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. "ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಪವರ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್" ಎಂಬ ಅಡಿ ಬರಹವಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ "ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್" ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ತವಾಗುವ ಕಥೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ನಾಯಕ ನಟ ಯುವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಎಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಎಕ್ಕ ನಂತರ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನನ್ನ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ‌‌. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್" ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಇದೆ‌. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರದ ಪಾತ್ರವಿದು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾಗೂ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Yuva Rajkumar's new movie title reveal Event
ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್​ ಈವೆಂಟ್ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಎಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟವಿತ್ತು. ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಡೇಶ್ ಅವರು ಕಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನಾವು-ನೀವು ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಟೀಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ "ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. "ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಪವರ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್" ಎಂದು ಅಡಿಬರಹವಿದೆ. ಈ ಅಡಿಬರಹದ ಸಾಲೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾಹಂದರ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಥೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ - ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯುವ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಫೈಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರು. ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

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ಇನ್ನೂ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಬರಲಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು "ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್". ಆದರೆ ಇದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

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Last Updated : September 15, 2026 at 10:53 AM IST

TAGGED:

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ಯುವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ
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