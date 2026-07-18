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'ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ': ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೃಂದಾ

ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ 'ಮೈಸಾ' ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖ್ಯಾತ​ ನಟಿಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna's 'Mysaa' Look
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಮೈಸಾ' ಲುಕ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 4:44 PM IST

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ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಹಿಟ್ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಾಡೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್, ಇಂದು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಂದಾ, "ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ, ನೀವದನ್ನು ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮೈಸಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೃಂದಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೀರೊಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

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"ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆಗಿನ ನೀರೊಳಗಿನ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಜಯ್ ಸೈಪುರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

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ರಶ್ಮಿಕಾ ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ, ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜೇಕ್ಸ್ ಬೆಜಾಯ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಸಂಯೋಜಕ ಆಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್‌ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

TAGGED:

ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೃಂದಾ ಮಾಸ್ಟರ್
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