'ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ': ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 5, 2026 at 4:33 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು, ಚೊಚ್ಚಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಹೌದು, ಇಂದು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ''ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Heartfelt congratulations to @actorvijay avru for writing a new chapter in Tamil Nadu’s political history.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 5, 2026
Wishing the state greater progress under your leadership and stronger public service.
Your achievement is sure to inspire many more young people.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಪರ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿ, ಪೈರಸಿ ತಡೆಯುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನರು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ, ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸೋರಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಿದ್ದು, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲೋದು? ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ''ಹೀಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಿದೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಜನ ನಾಯಗನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್, ''ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ನಮ್ಮ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಹಲವು ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ - ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ (ಕೆವಿಎನ್)'' ಎಂದು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
