ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಡಾ.ಸೃಜನಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ: ವೈದ್ಯೆಯ ಪಯಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 12:19 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಒಂದೆಡೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಡಾ.ಸೃಜನಾ ದೇವಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಎಸ್ಐಎನ 'ಮಿಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ - ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 2025' ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರೀಟದವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೃಜನಾ.. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೃಜನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾಕಿನಾಡದ ರಂಗರಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ ಪಡೆದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಡಿಕವರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ಐಎಂಎ-ಜೆಡಿಎನ್)ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಸೇವೆ: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸೃಜನಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಸುಮಾರು 30,000 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಟಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಸೃಜನಾ, "ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ಕೇವಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಡತನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಡಾ.ಸೃಜನಾ ದೇವಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.