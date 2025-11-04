ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ?; ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್
ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಲವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಆರೋಪ. ಇದೀಗ ನಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೂ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆಯೇ? (Any movies in Kannada) ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ನಟಿ, 'ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು' ('You Know I would Love to') ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ. ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಚಮಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಚೆಲುವೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ? ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಸೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ: ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ.. ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು, ''ಹಾಯ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೊರಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 'ಖುಶಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ವಸಂತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚೋಟಾ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.
