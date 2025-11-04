ETV Bharat / entertainment

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ?; ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್

ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಲವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಆರೋಪ. ಇದೀಗ ನಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Actress Rashmika Mandanna
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೂ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆಯೇ? (Any movies in Kannada) ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ನಟಿ, 'ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು' ('You Know I would Love to') ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna Instagram Story
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Rashmika Mandanna Instagram)

2016ರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ. ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್. ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಚಮಕ್​​ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಚೆಲುವೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ? ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಸೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ: ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ.. ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು, ''ಹಾಯ್​​ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೊರಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್​ ಫೀವರ್​ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್​​ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ

ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 'ಖುಶಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ವಸಂತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಚೋಟಾ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಿಷಬ್​​ ಪ್ರಗತಿ ದಂಪತಿ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು

TAGGED:

RASHMIKA MANDANNA KANNADA MOVIES
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​ ಸಿನಿಮಾ
RASHMIKA MANDANNA UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.