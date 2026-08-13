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'ಮಹಜರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರಿ': ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕಿಡಿ

ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Prakash raj
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 2:56 PM IST

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ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, "ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸವಾದ ಫ್ಲಾಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 266, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌, ವಿಠಲ್‌ ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್​ ಅವರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ವಾಸವಿರುವುದಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿವಿದಿದ್ದಾರೆ‌. ಮೇರಾ ಸಾಥಿಯೋ.. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮೀಷನರ್​​ಗೆ ನನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತದಾರರ ಗುರುತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಐಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗ ಗೊತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಿಎಲ್‌ಒ ನೌಕರರನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಮನೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಹಜರು ನಡೆಸುವ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗೋದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌.

ಜೊತೆಗೆ ನಾನೋರ್ವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ನಾನು ಸಮಾನ. ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ.

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ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವೋಟಿಗಾಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಇದೇನು ನಾಟಕ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​​, ಸಾಥಿಯೋ... ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ನೈಸ್ ಜೋಕ್​​ ನೋ?. ನಾನು ಇದೇ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು... ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೈಸ್​ ಜೋಕ್​. ಗೇಮ್​ ಆನ್​. ನನ್ನ ಮತದಾನದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು (ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಾಗಝ್ ದಿಖಾನ ಪಡೇಗಾ) ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಟ ಶುರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್​, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಕೆಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡವುವ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಬೈ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತದಾರರ ಗುರುತು
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