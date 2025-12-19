'ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡು ಬರೆಯಲು ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ': ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್
ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ತಾವು ಬರೆದಿರುವ 'ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್'. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮಾಶ್ರೀ.. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸರ್ವೈವರ್ ಹಾಗೂ ರೂಲರ್ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುದ್ದಾದ ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಲವ್ಲೀ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ದಂಪತಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ದಂಪತಿ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ದಂಪತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ ಹಾಡನ್ನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಆದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದೆ.
ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಾಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಡು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ''ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡು ಇವತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಲವ್ಲೀ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ದಂಪತಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ಜೋಡಿ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ ಜೋಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಭಟ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಿಗೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ 80ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ನೆಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಿತನ್ಯಾ, ಶಿಶಿರ್, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಯವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.