ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ 'ನಡೆಯುವ ದೋಣಿ'ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಖುಷಿ ರವಿ ಸಾಥ್: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
'ನಡೆಯುವ ದೋಣಿ' ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 12:34 PM IST
2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ನಡೆಯುವ ದೋಣಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹೊಸಬರ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಖುಷಿ ರವಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಜೋಗಿ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಅಪರಿಚಿತ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡು "ಒಳ್ಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸದಾ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ದೋಣಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ ಪಿಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
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ಉಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಘು ಬಸರಿಮರದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿಖರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆ, 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ನಡೆಯುವ ದೋಣಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರುನಾಡಿನ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.