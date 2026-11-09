ರಂಗಾಯಣ ರಘು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ 'ಎದೆ ಸುಡುತಿದೆ ಗಾಯ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಚಿತ್ರದ 'ಎದೆ ಸುಡುತಿದೆ ಗಾಯ' ಎಂಬ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 12:13 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'. ಇದೀಗ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಎದೆ ಸುಡುತಿದೆ ಗಾಯ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಾವಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಢ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಈ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ತ್ರಿಲೋಕ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅನನ್ಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವು ಕೇಳುಗರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುವಂತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಗಂಭೀರ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಸರಿಸುಮಾರು 401ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಟಿಸುವ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಅದರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೋದಗಿಸಿದೆ.
ಯುವಿಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ, ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಬರಹಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳೀಕರ್, ವಾದಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಆರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಕೆ.ರಾವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಉಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.
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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಪಲ್ಲವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್, ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳೀಕರ್, ಬಸುಮಾ ಕೊಡಗು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ, ಪಿ.ಡಿ.ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಆಶಿಫ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಹಾದೇವ್ ಹಡಪದ ಸೇರಿದಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಹಾಗೂ ತಾರಾಗಣದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ ಈ ನೂತನ ಹಾಡು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
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