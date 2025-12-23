ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್: 2025ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು
ಈ ವರ್ಷ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಗಡಿ ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೇಡಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೊಂದೇ ವಾರ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು, ಚಂದನವನದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೇ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾದಿಯಾ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv… pic.twitter.com/27aRe1GGVg— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲ ನೋಟ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್: ಈ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Introducing @rukminitweets as ‘KANAKAVATHI’ from the world of #KantaraChapter1.— Hombale Films (@hombalefilms) August 8, 2025
ಕನಕವತಿಯ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
कनकवती का परिचय आपके लिए.
కనకవతి ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం.
கனகாவதியை பற்றிய அறிமுகம் உங்கள் முன் உள்ளது.
കനകാവതിയുടെ ആമുഖം നിങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ.
আপনাদের সামনে কনকবতীকে… pic.twitter.com/4JmMy901un
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲೆಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Happy Birthday to the enchanting @rukminitweets ! 🌹✨ Team #Ace Wishing you a day filled with love, laughter, and dreams as beautiful as you are. ❤️🌟— 7Cs Entertaintment (@7CsPvtPte) December 10, 2024
Introducing #RukminiVasanth as #Rukku#MakkalSelvan #VijaySethupathi@VijaySethuOffl @7CsPvtPte @Aaru_Dir @justin_tunes pic.twitter.com/NxB3tCi1Ne
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಏಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಯಲ್ಲಿ ಮದರಾಸಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, "ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದರಾಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿನ್ನೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಆಗಿದದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲದೇ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಬೆಡಗಿಯರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
Introducing @gulshandevaiah as ‘KULASHEKARA’ from the world of #KantaraChapter1.— Hombale Films (@hombalefilms) August 19, 2025
'ಕುಲಶೇಖರ'ನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ.
'कुलशेखर' के रूप में गुलशन देवैया.
'కులశేఖర'గా గుల్షన్ దేవయ్య.
‘குலஷேகரன்’ ஆக குல்ஷன் தேவ்வையா.
‘കുലശേകരൻ’ ആയി ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ.
কুলশেখরের চরিত্রে গুলশান দেওয়্যাইয়া.
In… pic.twitter.com/xSZBX0K9n5
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ: 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರುವ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಕುಲಶೇಖರ' ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉಗಾಂಡದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್: ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಸಾಂಗ್ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, 'ಉಗಾಂಡದ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ (Britain's Got Talent) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉಗಾಂಡದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್: ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ರೋಶಿನಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2016ರ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೋಶಿನಿ, 2017ರಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ, ಟೈಗರ್ ಗಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾರೆಯೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸೆಟ್ಟೇರಿ ಬಹಳ ಸಮಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
