Yearender 2025: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ To ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್; ಈ ವರ್ಷ ನಿಧನರಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು
ಈ ವರ್ಷ ನಿಧನರಾದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು, ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 6:14 PM IST
ನಾವೀಗ 2025ರ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನದಂತಹ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜರು 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕ್ಷಣವಿದು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದರ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು
- ನಟಿ ಬಿ.ಸರೋಜಾ ದೇವಿ
- ನಟ ಎಂ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್
- ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್
- ನಟ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ
- ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಯಶವಂತ ಸರದೇಶಪಾಂಡೆ
- ನಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ಧನ್
- ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ
- ನಟ ಗಡ್ಡಪ್ಪ
- ನಟ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯಕ್
- ಸರಿಗಮ ವಿಜಿ
- ನಟ ದಿನೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು
- ಚಿ.ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ
- ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್.
ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ: 6 ದಶಕದ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
Dharam ji❤️— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್: ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ 'ಭರತ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಮುಂಜಾನೆ ತಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್: ಅಸ್ಸೋಂನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್-ಪೈಯ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕನಿಗೆ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯಕ, ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಾರ್ಗ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿಸಿತಾದರೂ, ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ: ದಿ.ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಹುಡುಗರು' ಸಿನಿಮಾದ 'ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಕಜ' ಹಾಡಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಜುಲೈ 27ರ ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 'ಕಾಂಟಾ ಲಗಾ' ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ, ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ರ ಮೂಲಕವೂ ಜನಮನ ತಲುಪಿದ ಇವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
Deeply saddened by the passing of legendary actor and filmmaker Shri Manoj Kumar Ji. He was an icon of Indian cinema, who was particularly remembered for his patriotic zeal, which was also reflected in his films. Manoj Ji's works ignited a spirit of national pride and will… pic.twitter.com/f8pYqOxol3— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025
ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಫಿಶ್ ವೆಂಕಟ್: ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಫಿಶ್ ವೆಂಕಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಜುಲೈ 18ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ನಟನ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. 2 ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಫಿಶ್ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಸ್ಯನಟ, ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಜ್ ಭಾರತಿರಾಜ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗು ತಮಿಳು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 1999ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕನಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಂಡೆ: ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮಾರ್ಚ್ 21ರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ 77ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ದೇಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೇಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ದೇಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಶಾಧರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತಂದೆ.
Well Known Character Artist #FishVenkat Passes Away 💔— Allu Jaisai (@NimmalaJaisai23) July 19, 2025
With His Impeccable Timing, He Left An Unforgettable Mark On Telugu Cinema. May His Soul Rest In Peace. Om Shanti 🙏#RIPFishVenkat pic.twitter.com/CHxrtXdeWN
ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಜುಲೈ 13ರ ಮುಂಜಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದರು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 9 ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದ 'ಕಬ್ಜ' ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನ 'ಸುವರ್ಣ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ: 'ಸಾರಾಭಾಯ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಾರಾಭಾಯ್', 'ಜಾನೆ ಭಿ ದೋ ಯಾರೋ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ 74ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ, ಸಾರಾಭಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಶೋನ ಸಹನಟ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಸಾವಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿವಶಕ್ತಿ ದತ್ತಾ: ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ದತ್ತಾ ಅವರು ಜುಲೈ 7ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಣಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ದತ್ತಾ ಅವರು ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ (ಮಮತಾಲ ತಲ್ಲಿ, ಧೀವರ), ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ (ಸಾಹೋರೆ ಬಾಹುಬಲಿ), ಎನ್ಟಿಆರ್: ಕಥಾನಾಯಕುಡು (ಕಥಾನಾಯಕ), ಆರ್ಆರ್ಆರ್ (ರಾಮಂ ರಾಘವಂ), ಹನುಮಾನ್ (ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್) ಸೇರಿ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರೈಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ 98ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇವರು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 'ಶೋಲೆ', 'ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ'ಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1970 ಮತ್ತು 1980ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್: ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ನಟ ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಅಮೃತಸರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 53 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಟೈಗರ್ -3' ಮತ್ತು 2014ರ 'ರೋರ್: ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್' ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ 'ಮರ್ಜಾವಾನ್'ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೂಲತಃ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದವರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2005ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಲಂಧರ್', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಜಾಬ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸ್ಫರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗು ಬೀರಿದ್ದ ಇವರು 'ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್' ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ಮೊಹಾಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ನಟ ಮುಕುಲ್ ದೇವ್: ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ 'ರಜನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೈ ಹೋ ಸಹನಟ ಮುಕುಲ್ ದೇವ್ ಮೇ 23, 2025ರಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಮರಾಠಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ತಮ್ಮ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ರಿಶ್ತಾ, ಉತರನ್, ಕಸಮ್ ಸೆ, ಬಡೇ ಅಚ್ಚೆ ಲಗ್ತೇ ಹೈ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Yearender 2025: ಈ ವರ್ಷ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತನಾಮರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್