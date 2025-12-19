ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್, ಥಗ್ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್ವೀರ್: 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಾದ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲಿವೆ
Yearender 2025: ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೇನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಈ ವರ್ಷ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಚಂದನವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಏಳುಬೀಳು, ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಜಾಮೀನು ರದ್ದು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿಗೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2024ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕರುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈ ವರ್ಷವೂ (2025) ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರಿಗೆ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದರ್ಶನ್ ತಂಡದಿಂದ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 2024ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು. 2024ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ "ರಾಜಾತಿಥ್ಯ" ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. ಈ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಥಗ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯಾನ್: ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸಿಲಂಬರಸನ್, ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಜೋಜು ಜಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವನ್ನೊಂದಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ, ನಾಯಕ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಕನ್ನಡ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು' ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಥಗ್ಲೈಫ್, ಥಗ್ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಎಂಬುದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ಯಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ದೈವ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದ 56ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ದೈವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ದಾಖಲಾದವು. ಕರಾವಳಿ, ತುಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ಎಂದು ಹಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ''ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ನಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾರದ್ದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಾಲಿವುಡ್ ಆವರಣದ ಮೇಲಿನ ಬೀಗ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಐಎಫ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಘರ್ಷಣೆ: 16ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಡಿಸಿಎಂ, ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ರಮ್ಯಾ, ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ವಿವಾದ: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಎಸ್ಡಿಎಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ, ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಸೈಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆರೋಪ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭೀಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ''ಆಯೋಜಕರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವೆಂದ್ರೆ ಏಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಆಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ'' ಎಂದು ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
'ನಾನು ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ನಟಿ'-ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವಾದ: ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ತಾರೆಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರಾದ ಪ್ರೇಮಾ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಾ, ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ತನಿಶಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ, ಶುಭ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಕಲಾವಿದರು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೇಮಾ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಾ, ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಸೇರಿ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
'ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನವಳು'-ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವಾದ: ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 'ತಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನವಳು' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು, ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಸೋನು ನಿಗಮ್: ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಇದು ಭಾಷಾ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಗಾಯಕ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಎಂಬ ಸರಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
