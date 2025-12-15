ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಅನುಶ್ರೀ To ಸಮಂತಾ: ಈ ವರ್ಷ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು
ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸುಂದರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
December 15, 2025
2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತು ಹಲವು ಸುಂದರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಸುಂದರ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನವಾರಂಭಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷವಿದು. ಈ ವರ್ಷದ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣವಿದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ 2025 ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ, ಯಾರೆಲ್ಲಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ - ವೈದ್ಯೆ ಧನ್ಯತಾ: ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಧನ್ಯತಾ ಮೈಸೂರಿನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. 2024ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಕಾಳೇಹಳ್ಳಿಯಾದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾಟಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಿನಿಜೀವನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನೂ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ - ರೋಷನ್: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿವಾಹ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವರ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತರುಣ್ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್, ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಟ ಶರಣ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ - ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ: ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು.
ನಟ ರಾಣಾ - ರಕ್ಷಿತಾ ಕೇಸರ್ಕರ್: ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಸಹೋದರ, ನಟ ರಾಣಾ ಅವರು ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೇಸರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತ್ತು.
ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ - ಬಿಆರ್ ಶರತ್: ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿಆರ್ ಶರತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್, ರಕ್ತಾಕ್ಷ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ವಿಜಯಾನಂದ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಶಬರಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ರಾವಣ, ಅಲಂಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ - ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್: ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಗಾಯಕಿ ವಾರಿಜಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಮದುವೆ ಆದರು. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗಿದು 2ನೇ ಮದುವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಯೂರಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, 2019ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಜಯಮಾಲಾ - ರುಷಭ್: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಜಯಮಾಲಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ರುಷಭ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಚೈತ್ರಾ ವಾಸುದೇವನ್ - ಜಗದೀಪ್: ಟಿವಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೈತ್ರ ವಾಸುದೇವನ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜಗದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಲೇಖಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್: ನಟಿ ಲೇಖಚಂದ್ರ ಅವರು ಜೂನ್ 8ರಂದು ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮುಂಬರುವ ಮದುವೆಗಳಿವು (2026)
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ: ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ - ಪಾವನಾ: ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಭಾಷಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ (2025)
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು - ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿಹಾಹ' ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಸೇರಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮೊದಲು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' (2021) ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನಿ (2024) ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಇಬ್ಬರ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಈಗ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಮೂಡಿದೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ:
- ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ - ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೋ
- ನಾಗಭೂಷಣ್ - ಪೂಜಾ
- ಪುಲ್ಕಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕೃತಿ ಕರಬಂಧ
- ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ - ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ
- ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ - ಆಂಟೋನಿ ಥಟ್ಟಿಲ್
- ಇರಾ ಖಾನ್ - ನೂಪುರ್ ಶಿಖರೆ
- ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ - ಜಾಕಿ ಭಗ್ನಾನಿ
- ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು - ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ
- ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ - ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್
- ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ - ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್
- ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ - ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್
- ಹಿಮಾಂಶ್ ಕೊಹ್ಲಿ - ವಿನ್ನಿ ಕೊಹ್ಲಿ...
