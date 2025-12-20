ಯಶ್ To ಶಾರುಖ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 3:35 PM IST
2025 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕಿದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಹಲವು ಹೊಸ ತಾರೆಯರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯರಾದರು. ಕೆಲ ತಾರೆಯರು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್: 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ. ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19, ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಗುರುವಾರ) ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2', 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 4 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅದ್ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೆಸರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಟಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 777 ಚಾರ್ಲಿ (2022) ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆಯೆಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರಗಳ (2023) ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೊರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾವಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟ, ''ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಮಯ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರದವರು ಸಹ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ 1 ಮತ್ತು 2, ಮಿಡ್ ವೇ ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭವೂ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದು ಧ್ರುವ ಅವರ 7ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪಿನಾಕ'. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ' ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಖುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''Your's sincerely ರಾಮ್'', ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಎ ಆರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ರಾಯಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸತ್ಯ ರಾಯಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್: 4 - 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್, ಜವಾನ್ ಮತ್ತು ಡಂಕಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ನಟನನ್ನು ಸಖತ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಆದರೆ 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್' 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಪುಷ್ಪ 3 ಸಿನಿಮಾ 2027ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೀ - ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು: ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಕುಂಭ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರು ಖಾರಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಭಾಸ್: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಫೌಜಿಯಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್: ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್'ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅವರೀಗ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್, ಥಗ್ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್ವೀರ್: 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಾದ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲಿವೆ
ಇವರಲ್ಲದೇ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಕಾಂತಾರ To ಡೆವಿಲ್: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಅನುಶ್ರೀ To ಸಮಂತಾ: ಈ ವರ್ಷ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು