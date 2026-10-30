ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ - ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಥರ್ವ್: ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಧಿಕಾ, 'ಜೂನಿಯರ್ ಯಶ್' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಪುತ್ರ ಯಥರ್ವ್ 7ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಥೇಟ್ ರಾಕಿಬಾಯ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ಯಥರ್ವ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 11:11 AM IST
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಒಂದು ಸಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಟಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇಂದು ಮಗ ಯಥರ್ವ್ನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟು ಅವರ್ ಫಾರೆವರ್ ಲಿಟಲ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಥರ್ವ್! ಲವ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಥೇಟ್ ರಾಕಿಬಾಯ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ಯಥರ್ವ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಯಥರ್ವ್ನನ್ನು ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪೋಷಕರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಥರ್ವ್ನ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಥರ್ವ್ ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರವಿ ದುಬೆ ಕೂಡಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಿಟಲ್ ಯಥರ್ವ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡಾ ಶುಭ ಕೋರಿ, ಯಶ್ ಜೊತೆ ಯಥರ್ವ್ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಥರ್ವ್ ನನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಯಶ್ ಎಂದೇ ಹಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ಜೂನಿಯರ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, 'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಿನಿರಾಕಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನಮೇಲಿರಲಿ ಕಂದ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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