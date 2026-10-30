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ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ - ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಥರ್ವ್: ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಧಿಕಾ, 'ಜೂನಿಯರ್ ಯಶ್' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಪುತ್ರ ಯಥರ್ವ್ 7ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಥೇಟ್​ ರಾಕಿಬಾಯ್​​ ಲುಕ್​ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ಯಥರ್ವ್ ಪೋಸ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Radhika Pandit shares Beautiful Pictures on her son Yatharv birthday
ಯಥರ್ವ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ (Photo: Film Poster, ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : October 30, 2026 at 11:11 AM IST

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ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಎವರ್​ಗ್ರೀನ್​ ಬ್ಯೂಟಿ​​. ಒಂದು ಸಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಟಿಯ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಇಂದು ಮಗ ಯಥರ್ವ್​ನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಶ್​​ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟು ಅವರ್​ ಫಾರೆವರ್​ ಲಿಟಲ್​ ಒನ್​​, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಯಥರ್ವ್! ಲವ್​ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Yatharv in Rocky Bhai pose
ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಥರ್ವ್ (Photo: Film Poster, Radhika Yash Instagram)

ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಥೇಟ್​ ರಾಕಿಬಾಯ್​​ ಲುಕ್​ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ಯಥರ್ವ್ ಪೋಸ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 30ರಂದು ಯಥರ್ವ್​​​ನನ್ನು ಯಶ್​ ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.​ ಪೋಷಕರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಥರ್ವ್​​​ನ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಯಥರ್ವ್​ ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್​​​ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರವಿ ದುಬೆ ಕೂಡಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಲಿಟಲ್​ ಯಥರ್ವ್​​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್​​ ಒಬೆರಾಯ್​ ಕೂಡಾ ಶುಭ ಕೋರಿ, ಯಶ್​ ಜೊತೆ ಯಥರ್ವ್​ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Radhika Pandit, Yash
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​, ಯಶ್ (Photo: Getty Images)

ಯಥರ್ವ್ ನನ್ನು ಜೂನಿಯರ್​ ಯಶ್​ ಎಂದೇ ಹಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ಜೂನಿಯರ್ ರಾಕಿ ಭಾಯ್​​ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಯಶ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಜೂನಿಯರ್​ ರಾಕಿಭಾಯ್​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸರಣಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 4' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ, 'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಮಿನಿರಾಕಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನಮೇಲಿರಲಿ ಕಂದ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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Last Updated : October 30, 2026 at 11:11 AM IST

TAGGED:

YATHARV IN ROCKY BHAI POSE
YASH RADHIKA SON YATHARV
ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಥರ್ವ್
ಯಥರ್ವ್ ಯಶ್ ಬರ್ತ್​ಡೇ

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