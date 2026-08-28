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ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡದಿಂದ ಲೀಗಲ್​ ನೋಟಿಸ್​!

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಚಿತ್ರತಂಡ ಲೀಗಲ್​ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

Toxic Legal Notice To YouTuber Suraj Kumar
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್​​ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ನಿಂದ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 8:52 AM IST

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ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್​ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಲೀಗಲ್​ ನೋಟಿಸ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಡಿಯರ್​​ ಸರ್/ಮೇಡಂ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ('ಫಿಲ್ಮ್') ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೆವಿಎನ್, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್​​ಎಲ್​​ಪಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಯುಆರ್​ಎಲ್​ ಸಹ ನೋಟಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನೂ, ಸೂರಜ್ ನೋಟಿಸ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು "ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು #ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳು, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರದು ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಆದೇಶವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರ ವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು.

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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಅನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯನ್​ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್​​ 26ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 190+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

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YOUTUBER SURAJ KUMAR
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ​ ನೋಟಿಸ್​
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ವಿಮರ್ಶೆ
TOXIC LEGAL NOTICE TO YOUTUBER

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