ಸಿನಿಮಾಕಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷಗಳ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ ಅನಾವರಣ: ಯಶ್​ ಇಂಟೆನ್ಸ್​​​ ಲುಕ್​ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ

'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ 2026'ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಶ್ ದರೋಡೆಕೋರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Toxic Makers Unveil 9-Minute Preview At CinemaCon
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 10:30 AM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ 2026'ರಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಆಳವಾದ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ.

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಪೈಕಿ ಆಯ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು ಈ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿನಿಮಾಕಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ಈವರೆಗೆ ತೋರಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ(ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್)ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಥೀಮ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಝೇಂಕಾರವಿತ್ತು" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯು ಯಶ್ ಅವರ ಗಾಢವಾದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಲೇಯರ್​ನ ಲುಕ್​ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಗಿಂತ ಮೀರಿದ ದರೋಡೆಕೋರನ ಅವತಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. "ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದು 1940 ಮತ್ತು 1970ರ ದಶಕದ ನಡುವೆ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಈ 'ಫೇರಿ ಟೇಲರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್' ಹಂತಕ್ಕೆ ವಾಲುತ್ತದೆ, ಆ ಅಂಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇನ್ನೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​​ ಚಾನಲ್​ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಹಲವು ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಲಸ ಸಾಗಿದೆ, ಫೈನಲ್​ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ': 'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್​​ ಕುರಿತಾದ ಟೀಕೆಗೆ ಯಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅವಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೂನ್ 4, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ': ಯಶ್​

