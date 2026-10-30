ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯಶ್ ಮಕ್ಕಳು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ನೋಡಿದ ಐರಾ, ಯಥರ್ವ್
ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಪಾಲಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸದಾ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 4:34 PM IST
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಸದಾ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಥಿಯೇಟರ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಅಪ್ಪನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಐರಾ ಹಾಗೂ ಇಂದು 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಯಥರ್ವ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
. @TheNameIsYash Boss and Athge at #Ramayana Premieres in David Geffen Theatre, Los Angeles 🔥 #YashBOSS #Yash https://t.co/xrhayKwjkz— Team Yash FC (@TeamYashFC) October 28, 2026
ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಐರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಐರಾವತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಥರ್ವ್ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಯಥರ್ವ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್, ರಾಧಿಕಾ ಹಾಗೂ ಐರಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ದಂಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
“RAVANA RAVANA” chants echoing across the red carpet at the David Geffen Theatre in Los Angeles 🔥 The world is witnessing the rise of the dark lord 👑❤️🔥 Theatres are going to go absolutely MAD when @TheNameIsYash unleashes his Ravana avatar on the big screen 🦁🔥 #Ramayana #Ravana @TheNameIsYash #Yash— Team Yash FC (@TeamYashFC) October 28, 2026
ಹೀಗೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೀಗ ಯಶ್ ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆನಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗು ಯಥರ್ವ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇಂದು ಮಗ ಯಥರ್ವ್ನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಂಪತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, 'ಟು ಅವರ್ ಫಾರೆವರ್ ಲಿಟಲ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಥರ್ವ್! ಲವ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಇಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಥೇಟ್ ರಾಕಿಬಾಯ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ಯಥರ್ವ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.