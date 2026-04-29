10 ವರ್ಷ-2 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್, 1,450+ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ: ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 4 ವರ್ಷ; 'ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ, ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೀಗ!!!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 4:27 PM IST
ಯಶ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್! ರಾತ್ರೋ-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಟನಲ್ಲ. ಏರಿಳಿತಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂನಿರ್ಮಿತ ತಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಮೊದಲು ನಟನ ಸಿನಿಪಯಣವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ
1985ರ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಯಶ್, 2000ರಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತರಾಯಣ' ಎಂಬ ಧಾರವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟ, 2005ರಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆ 'ನಂದಗೋಕುಲ' ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿದರು. 'ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು', 'ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ' ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿನ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು ಯಶ್.
April 29, 2026
ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ಜಂಬದ ಹುಡುಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ
2008ರಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಶ್ ಈವರೆಗೆ 18 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋ ಆಗಿ 18 ಸಿನಿಮಾ
ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ 2008ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ರಾಕಿ, ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ, ಗೋಕುಲ, ಮೊದಲಾ ಸಲ, ರಾಜಧಾನಿ, ಕಿರಾತಕ, ಲಕ್ಕಿ, ಜಾನು, ಡ್ರಾಮಾ, ಗೂಗ್ಲಿ, ರಾಜಾಹುಲಿ, ಗಜಕೇಸರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಚಾರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಸಂತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್, ಯಶ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 237.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 227.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 185.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ ಆದ ಯಶ್
2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್, ನಟನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆ: 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿನಿಮಾ, 1,450 ಕೋಟಿ+ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
2016ರಲ್ಲಿ ಸಂತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಆ ನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ. ಆದ್ರೆ 1,450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ನಟರುಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಯಶ್ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು 4 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ
2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ಯಾವಾಗ?
2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. #yash19 ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು.
3 ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಳಂಬವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪುವುದಾಗಿ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿತು. ಆದ್ರೀಗ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಶ್ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು?
''ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಅರ್ಹ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತೀ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞ. ಕೆಲ ಕಥೆಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಯಶ್ ಅವರಿಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಡೋಂಟ್ ರಿಲೀಸ್, ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ವಿಳಂಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೋಷಿಯ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಗಾನ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಬರುವವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡುತ್ತೀರೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಈಗಲೇ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಹೈಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಲ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ': ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ!
ಯಶ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ''ಸರ್ ಅವಸರ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ದೊಡ್ಡದ್ ಇರತೈತಿ, ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಕಾದೀವಿ ಅಂತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡಾಕಂತು ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಿವಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು, 'ಇಟ್ಸ್ ಒಕೆ ಬಾಸ್, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಕೆಡಿ:ದಿ ಡೆವಿಲ್ ತನ್ನ ಹಾಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು, ''ಹೌದು, ಕೆ.ಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ?. ನಾವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವಿಎಂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವೀಕ್ಷಣೆ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್!