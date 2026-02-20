'ಈ ಸಲ ಯುದ್ಧನೇ ಬೇರೆ': 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ - ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 20, 2026 at 9:51 AM IST
ಫೈನಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಚಿತ್ರ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
'ಈ ಸಲ ಯುದ್ಧನೇ ಬೇರೆ' ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ 1 ನಿಮಿಷ 55 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಅವ್ರುಗಳ ಕುತಂತ್ರನೇ ಬೇರೆ, ಎಲ್ರೂನೂ ಎದ್ರಾಕ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಕೋಗೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಠ ಬಿಟ್ಬುಡು. ಗಿವ್ ಅಪ್ ರಾಯ. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಬಳಿಕ, ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್... ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಂತಾ ಯಶ್ ದನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಫ**.... ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್ ಐ ಆ್ಯಮ್ ಹೋಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ದೇಶದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಗಾಢ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ
"ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ನಾ ಗೆಟ್ ಕ್ರೇಜಿ !!!" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಕರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ 55 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಸೇರಿ ಬರೆದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿ': ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮನವಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯಷ್ಟೇ': ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಸಂದರ್ಶನ