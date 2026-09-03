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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಮೀರಿಸಿತು 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್​': 27ನೇ ದಿನವೂ ಎರಡೇ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ!

ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್​ನ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ತನ್ನ 27ನೇ ದಿನವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

Toxic, Hanuman Ansh Box Office Collection
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​, ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Film Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 11:35 AM IST

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ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 101.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​, ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೇ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್​ ಚಿತ್ರದೆದುರು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ!

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 8ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್​​​ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನದಂದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12,432ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ 14.2%ರಷ್ಟಿತ್ತು. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮೀರಿಸಿದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಗಳಿಕೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 27 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್', ಬುಧವಾರದಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ 27ನೇ ದಿನ 7,037 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ, 9.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ 29.0%ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​72.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್61.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಈವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ41,245.

'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್​ಗೆ (2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ 72.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಬಹುಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ತೆರಕಂಡು ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಗಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್280.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ234.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ41.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಓಟದಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 300 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500-600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಯಶ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಲಿದೆ, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ - ಬಹುತೇಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತು.

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ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್​ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಟ್ಸರ್​ ಮೈಂಡ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಕಥೆ ಗೋವಾದ ಪ್ರವರ್​ಫುಲ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ರಾಯನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

HANUMAN ANSH COLLECTION
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್
ಯಶ್
TOXIC COLLECTION DAY 8

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