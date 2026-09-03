'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೀರಿಸಿತು 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್': 27ನೇ ದಿನವೂ ಎರಡೇ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ತನ್ನ 27ನೇ ದಿನವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 11:35 AM IST
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 101.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೇ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಚಿತ್ರದೆದುರು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 8ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನದಂದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12,432ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ 14.2%ರಷ್ಟಿತ್ತು. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀರಿಸಿದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಗಳಿಕೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 27 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್', ಬುಧವಾರದಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ 27ನೇ ದಿನ 7,037 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ, 9.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ 29.0%ರಷ್ಟಿತ್ತು.
|ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|72.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|61.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಈವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|41,245.
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ಗೆ (2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ 72.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಬಹುಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ತೆರಕಂಡು ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಗಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|280.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|234.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|41.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಓಟದಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 300 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500-600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಯಶ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಲಿದೆ, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ - ಬಹುತೇಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತು.
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ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಟ್ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಕಥೆ ಗೋವಾದ ಪ್ರವರ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರಾಯನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
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