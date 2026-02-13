ವಿವಾದದ ನಡುವೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್
ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಟೀಸರ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೀಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುಂಪೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಡುವಿನ ರೀ-ಯೂನಿಯನ್ನನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಎಂದ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್, ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ "ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು "ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪಡೆಗಳು ಒಂದಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಳ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಯಸುವಂತದ್ದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ "ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಫಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯ 105 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿತರಿಸಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿಶಾಲ ಸಿನಿಮೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ, ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (NCF) ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟೀಸರ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆರ್ಚಾಂಗೆಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಗುಂಪು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಟೀಸರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. "ಟೀಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆಕ್ರೋಶವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಮತ್ತು ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2ರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.