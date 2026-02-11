ETV Bharat / entertainment

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಚಿದ್ದು ₹100-200 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು!

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹುಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​' (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 12:29 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್​ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಮಣಿಯರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌' ಹಕ್ಕು ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಲ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳು (ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ) ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್​.ಎಫ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

PHF (Phars Film Co LLC) ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಒವರ್‌ಸೀಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಓವರ್‌ಸೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಓಟಿಟಿ, ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು 300 ಕೋಟಿಯ ಡೀಲ್​ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್​ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತಿವೆ ಮೂಲಗಳು.

ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಕುರೇಶಿ ಅವರ ಲುಕ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೀಡ್​ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್​ ಒಡೆತನದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್​​ 19ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

