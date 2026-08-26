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ಬುಕ್‌ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ ಮಾರಾಟ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​!

ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಬುಕ್‌ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Toxic release
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ರಿಲೀಸ್ (Film Team)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 5:35 PM IST

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಶ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮರಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಕ್‌ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಇಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರವು ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. 1,670,040 (1.67 ಮಿಲಿಯನ್) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ 2.90 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್‌ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಿ-ಸೆಲ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್​ ಕೂಡಾ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.

ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸಿನಿಮಾಬಿಎಮ್​ಎಸ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ವಿಕ್ರಮ್​2.3 ಮಿಲಿಯನ್
ವಲಿಮೈ2.2 ಮಿಲಿಯನ್
ಕೆಜಿಎಫ್​ 22.1 ಮಿಲಿಯನ್
ಪುಷ್ಪ 22 ಮಿಲಿಯನ್
ಸಲಾರ್ 11.9 ಮಿಲಿಯನ್
ಆರ್​ಆರ್​ಅರ್​1.7 ಮಿಲಿಯನ್
ಬಾಹುಬಲಿ 21.5 ಮಿಲಿಯನ್
ಲಿಯೋ1.4 ಮಿಲಿಯನ್
ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ1.2 ಮಿಲಿಯನ್
ಆದಿಪುರುಷ್​1.1 ಮಿಲಿಯನ್
ವಾರ್ 21.1 ಮಿಲಿಯನ್
ಜನ ನಾಯಗನ್​​1.1 ಮಿಲಿಯನ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್1.5 ಮಿಲಿಯನ್+

1.67 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಕೆಟ್​ ಮಾರಾಟವಾದುದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ 6,550 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಿನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಚಿತ್ರವು ದಿನದ 100,000 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 67,230 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು.

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ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಿರತೆ ತೋರಿಸಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ, ಚಲನಚಿತ್ರವು ಪ್ರತೀ ಗಂಟೆಗೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು 410,820ರಷ್ಟಿವೆ. ಈ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ-ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ BookMyShowನಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಯಶ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

YASH
ಯಶ್​
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​
TOXIC

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