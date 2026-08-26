ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಾ Toxic: ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ? ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲಿವೆ
'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 226 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 165 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 2:06 PM IST
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ - ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಬಹಳ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಲಿದೆ? ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ, ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 100-130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟವು ಈಗಾಗಲೇ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ (ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳಿಲ್ಲದೇ). 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವವರ ಹಣವೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರವು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಪೂರ್ವ - ಮಾರಾಟವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ vs ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಯಾದ (ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ) ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಧುರಂಧರ್ 2. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 62.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡಿತು. 62.43 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಗಳಿಕೆ 174.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 226.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಾದ್ರೂ, ಈ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಅನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 164 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
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