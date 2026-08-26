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ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಾ Toxic​​: ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ? ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲಿವೆ

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 226 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಕೆಜಿಎಫ್​ 2' ಸಿನಿಮಾ 165 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.

Toxic Box Office Prediction Day 1
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡೇ1 (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 2:06 PM IST

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ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ - ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಬಹಳ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಬಿಡುಗಡೆ - ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (PTI, ETV Bharat)

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಲಿದೆ? ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ, ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 100-130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟವು ಈಗಾಗಲೇ 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ (ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳಿಲ್ಲದೇ). 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸುವವರ ಹಣವೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರವು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಪೂರ್ವ - ಮಾರಾಟವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್​ ಓಪನರ್​ಗ​​​ಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ vs ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಯಾದ (ಫೈನಲ್​ ರಿಸಲ್ಟ್​ ಅಲ್ಲ) ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಧುರಂಧರ್ 2. ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 62.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡಿತು. 62.43 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಗಳಿಕೆ 174.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 226.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಾದ್ರೂ, ಈ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಅನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 164 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

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TAGGED:

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಮರ್ಷೆ
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