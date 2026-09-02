300 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊಡೆತ!
Toxic Collection Day 7: ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗಳಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 5:02 PM IST
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಹೈಪ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' 7ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|315.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್
|274.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ
|229.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|40.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 101.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೃಹತ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 2ನೇ ದಿನ 37.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ 3ನೇ ದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದು 27.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25.15 ಕೋಟಿ ರೂ., 23.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ನಡೆಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರೂ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
|ಸಿನಿಮಾ
|ಮೊದಲ ದಿನದ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಪುಷ್ಪ 2
|164.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|133.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಬಾಹುಬಲಿ 2
|121.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕೆಜಿಎಫ್ 2
|116.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಧುರಂಧರ್ 2
|102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಟಾಕ್ಸಿಕ್
|101.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದ ಯಶ್ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ.
- ಧುರಂಧರ್ 2ರ ನಂತರ 2026ರ ಭಾರತದ 2ನೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್.
- 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನರ್.
- ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಬುಕ್ಮೈಶೋ ಪ್ರಿ-ಸೇಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚಿತ್ರ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಯಿಂದ ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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