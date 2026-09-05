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ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಈವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?: ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2ರ ಈ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತೇ?

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 331.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 287.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Toxic Box Office Collection Day 10
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 12:40 PM IST

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ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹೈಪ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

10 ದಿನಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 10ನೇ ದಿನದಂದು, ಯಶ್​ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 2,253 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 287.75 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 241.05 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು 10ನೇ ದಿನದಂದು 0.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 43.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 331.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​331.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್287.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ241.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ43.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

1 ವಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತೇ? ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್​​ 145.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.46ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 268.63 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 8 ದಿನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವಾರದ ವಿಸ್ತೃತ ಲಾಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 145.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 123 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕೊರತೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾದ್ರೂ, ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ (ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ):

ಸಿನಿಮಾಮೊದಲ ದಿನದ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಪುಷ್ಪ 2164.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​133.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಬಾಹುಬಲಿ 2121.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೆಜಿಎಫ್​ 2116.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಧುರಂಧರ್ 2102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​101.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

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ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಟಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್​ ಮೈಂಡ್​ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಿದೆ.

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ಯಶ್​
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
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