ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು!: ಧುರಂಧರ್ 2, ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್?
Toxic Collection: ಯಶ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 165 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಚೊಚ್ಚನ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 10:26 AM IST
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಯಶ್ ನಟನೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತಾದರೂ ಹಿಂಸೆ, ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಯಿತು. ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 24,579 ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 140.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 120.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 101.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶದಿಂದ 20.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|140.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|120.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ
|101.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|20.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
2026ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೀರಿಸಿತೇ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಿ - ಸುಮಾರು 226.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಗಳಿಕೆ 174.60 ಕೋಟಿ ರೂ., ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 100 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆಯಾದರೂ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್? ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 164 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ.
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ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಂದೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಬಲ ದರೋಡೆಕೋರ ರಾಯನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲಿದೆ.
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