'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್: ಈ ದಿನಾಂಕ ಯಶ್ಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್; ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 11:51 AM IST
ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೇಕರ್ಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಯಶ್.
ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
The countdown has begun...#ToxicTrailer on 08-08-2026.#Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups In Cinemas Worldwide from 26-08-2026. #ToxicTheMovie#ToxicOn26thAug#Nayanthara @advani_kiara #TaraSutaria @rukminitweets @humasqureshi @GeetuMohandas @TheKVNofficial @RaviBasrur… pic.twitter.com/F7NXyue1Bf— Yash (@TheNameIsYash) August 1, 2026
''ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 08-08-2026ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ. 26-08-2026ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್'' ಎಂದು ಯಶ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8ರಂದು ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ 8ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ 8 ನಟನ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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