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'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​: ಈ ದಿನಾಂಕ ಯಶ್​​ಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್​​; ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಲುಕ್​ ನೋಡಿ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕೌಂಟ್​ಡೌನ್​​ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Toxic Trailer Release Date Announce
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟ್ರೆಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 11:51 AM IST

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ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ವರ್ಲ್ಡ್​ವೈಡ್​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೇಕರ್ಸ್​​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟೆಡ್​ ಟ್ರೇಲರ್​​ನ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್​ ಅನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಯಶ್.

ಯಶ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಲುಕ್​​ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಗನ್​ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಲುಕ್​​ನೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರೇಲರ್​ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

''ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 08-08-2026ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣ. 26-08-2026ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್​​'' ಎಂದು ಯಶ್​ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ 8ರಂದು ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ 8ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ 8 ನಟನ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್​, ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಡೇ ಎಂದೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್​​ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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