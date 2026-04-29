'ಕೆಲ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ': ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ!
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ! ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 11:02 AM IST
Updated : April 29, 2026 at 11:08 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಥೆ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
''ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಸದಾ ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ - ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್.
ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಯಶ್, ''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಜೂನ್ 4ರಂದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುವ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
''ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು, ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್, ''ಪ್ರತೀ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾನದನ್ನು ಅಪಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಕೆಲ ಕಥೆಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ - ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರ - ಯಶ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವಿಎಂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವೀಕ್ಷಣೆ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್!